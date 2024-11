Estêvão e Weverton podem desfalcar o Palmeiras no Brasileirão?

Estêvão e Weverton durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 15:39 • São Paulo (SP)

Em meio à disputa pelo título do Brasileirão, o Palmeiras teve dois atletas convocados para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. Estêvão e Weverton se apresentarão à comissão técnica de Dorival Júnior na próxima semana para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

No dia 14, a Seleção enfrenta a Venezuela fora de casa. Cinco dias depois, recebe o Uruguai na Arena Fonte Nova, o que pode facilita a presença da dupla na próxima rodada do Brasileirão, já que o Palmeiras visita o Bahia um dia depois, no mesmo estádio.

Ambas as partidas serão disputadas na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com isso, o Palmeiras não precisará preparar uma logística especial, como já fez em outras convocações.

Com 61 pontos conquistados em 31 rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira permanece três pontos atrás do Botafogo, líder da competição. Antes da parada da Data Fifa, o Verdão enfrenta o Corinthians fora de casa e o Grêmio no Allianz Parque.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante partida da Seleçao Brasileira pelas eliminatórias (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Palmeiras deve contar com Estêvao e Weverton

Além da logística favorável, já que a dupla permanecerá na mesma cidade, a concorrência na Seleção Brasileira pode beneficiar o Palmeiras nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Apesar de convocados, ambos não são considerados titulares pelo técnico Dorival Júnior.

A tendência é que Estêvão receba minutos no segundo tempo de ambas as partidas, enquanto Weverton deve permanecer no banco de reservas. Assim, a dupla não estará desgastada para o confronto contra o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão.