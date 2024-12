Artilharia do Brasileirão: Alerrandro promete briga com Yuri Alberto até a última rodada

Alerrandro empatou mais uma vez com Yuri Alberto na artilharia do Brasileirão. O jogador do Vitória marcou na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4). O atacante fez o gol do empate. Agora, os dois estão empatados com 14 gols.

continua após a publicidade

➡️ Fifa detalha regras do sorteio do Super Mundial de Clubes 2025

- Muito feliz pelo ano. Eu divido esse ano maravilhoso com meus companheiros, com a comissão, com os funcionários. O Yuri é um craque. Conversei com ele aqui no jogo a gente (Vitória) e eles (Corinthians). Falei que a gente ia brigar até o final e ta acontecendo. Espero poder fazer mais um gol lá no Maracanã (contra o Flamengo), para ajudar a minha equipe e ele passar em branco no último jogo do Corinthians para eu sair com o troféu de artilheiro - disse Alerrando na saída de campo

Na noite desta terça-feira (3), Yuri Alberto marcou na vitória do Corinthians sobre o Bahia. O atacante se tornou o artilheiro da temporada, junto com Pedro, e vem contribuindo para a briga do Timão pela Libertadores.

continua após a publicidade

- É muito significativo para mim. O nosso principal objetivo é conseguir esse acesso à Libertadores, então, consequentemente, o meu objetivo pessoal entra também. Então é só agradecer de poder estar ajudando dessa forma, quebrando barreiras, quebrando recordes. Muito feliz, é um momento único que eu estou vivendo aqui. É f***, é difícil, mas estou muito feliz. Obrigado.

Artilheiros do Brasileirão 2024

Yuri Alberto (Corinthians) - 14 gols Alerrandro (Vitória) - 14 gols Estêvão (Palmeiras) - 13 gols Wesley (Internacional) - 11 gols Pedro* (Flamengo) - 11 gols Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols

* Com uma lesão ligamentar no joelho, Pedro não atua mais pelo Flamengo em 2024

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alerrandro comemorando gol pelo vitória no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Alerrandro no Brasileirão em 2024:

33 jogos 14 gols 4 assistências 129 mins p/ participar de gol 66 finalizações (30 no gol)

Jogos que marcou gols:

Vs Corinthians (2 gols)

Vs Fortaleza (2 gols)

Vs Criciúma

Vs Cruzeiro

Vs São Paulo

Vs Atlético-GO

Vs Atlético-MG

Vs Fluminense

Vs Athletico

Vs Corinthians

Vs Botafogo

Vs Grêmio