Atacante da Série A critica atitude do próprio clube antes de jogo: ‘Já chega’

O atacante Gustavo Silva, do Vitória, não gostou de uma publicação do próprio clube nas redes sociais nesta quarta-feira (4). Antes do jogo contra o Grêmio, o Rubro-Negro publicou a escalação no Instagram com o nome do jogador como Gustavo "Mosquito", o que desagradou o atleta.

- Galera, já chega de ficar me chamando de Mosquito por aí, né? - escreveu Gustavo na publicação do Vitória no Instagram.

O comentário do jogador repercutiu e ultrapassou 2,5 mil curtidas, com mais de 1,5 mil respostas. Gustavo Silva foi titular, e o Vitória ficou no empate com o Grêmio em 1 a 1. Revelado pelo Coritiba, o atacante também somou passagens por Corinthians, Vila Nova, Oeste e Paraná.