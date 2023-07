Em oitavo lugar com 25 pontos no Campeonato Brasileiro, o Bragantino terá a chance, contra o Fortaleza, no próximo sábado (29), de melhorar uma estatística de direta influência para as pretensões da equipe: o aproveitamento na condição de visitante.



Até o momento, o Massa Bruta jogou sete vezes nessa situação e venceu apenas uma delas, contra o Corinthians, por 1 a 0, no último dia 2 de julho. Além desse confronto, foram quatro empates e dois reveses, sendo o último deles contra o Botafogo, no dia 15 de julho, a mais recente partida do Braga fora de seus domínios.