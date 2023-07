Briga interessante de posições na tabela do Brasileirão

Fortaleza x Red Bull Bragantino: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

(Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino)

Colados na tabela, Fortaleza e Bragantino entram em campo neste sábado (29), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Em 8º e 9º lugar, respectivamente, na tabela, os times estão a um ponto do G-6 e sonham com uma vaga na próxima Libertadores, algo já recorrente para as equipes nos últimos anos.

Estatísticas

Fortaleza e Bragantino já se encontraram em 11 jogos ao longo da história. No retrospecto, um dos dois sempre sai vencedor.

Ao todo, são seis vitórias do Bragantino e cinco vitórias do Fortaleza.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds estão bem generosas. A vitória do Fortaleza paga 1.95, enquanto o empate rende 3.55 e a vitória do Bragantino tem cotação em 3.90.

A sugestão de aposta de hoje é para um empate com as duas equipes marcando gols.

(Foto: Reprodução) *as odds podem sofrer alterações a qualquer momento

Momento das equipes

Bem na tabela, as duas equipes vêm de tropeços. O Fortaleza perdeu as duas últimas, enquanto o Bragantino perdeu e empatou seus dois últimos jogos. O Fortaleza foi derrotado para o Cuiabá, em casa. Sem atuar bem, a equipe perdeu fôlego, mas nada que a tenha distanciado da briga.

(Foto: Davi Rocha/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O Bragantino empatou com o Inter em uma partida morna, mas se consolidou como um candidato à vaga na competição continental. Dependendo dos resultados da rodada, a equipe pode entrar no G-4 com uma vitória.

Ricardo Duarte / Internacional

Informações gerais da partida

