Bragantino bate o Bahia e volta a vencer no Brasileirão

Bragantino vence Bahia por 2 a 1 (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 20:52 • Bragança Paulista

O Bragantino venceu o Bahia por 2 a 1 neste domingo (1), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta abriu o placar 21 minutos da segunda etapa, Luciano Juba empata para a equipe baiana e Gustavinho marca já nos acréscimos, e garante a vitória para o time da casa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Bragantino sobe para o 11° lugar na tabela com 30 pontos e quebra uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão. A última partida do Massa Bruta foi a derrota para o Criciúma, por 1x0. O retrospecto em casa diante do Bahia é favorável ao Bragantino. O time nunca foi derrotado pelo Tricolor de Aço em Bragança Paulista. Em 16 jogos, são nove vitórias e sete empates.

Bragantino vence o Bahia por 2 a 1 (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)

O Bahia, por sua vez, entrou completo e sem desfalques para o confronto. O time comandado por Rogério Seni, vive um bom momento no Brasileirão, onde não perdia há três jogos. Mesmo com a derrota, continua na 7° posição com 39 pontos.