Torcedores do Botafogo exaltam Luiz Henrique por golaço contra o Vasco: ‘Humilhou’

Luiz Henrique comemora gol marcado no clássico entre Botafogo e Vasco (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 22:03 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto entre Botafogo e Vasco, a equipe de Artur Jorge abriu uma vantagem de 2 a 0 com menos de 15 minutos de jogo. Savarino e Luiz Henrique foram os autores dos gols que deram a vantagem parcial ao líder do Brasileirão.

Nas redes sociais, o jogador da Seleção Brasileira foi exaltado por conta do momento vivido na carreira, mas também por conta do golaço marcado no clássico. O camisa 11 usou recurso para evitar qualquer chance de defesa para Leo Jardim.

Confira as reações na web: