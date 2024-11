Júnior Santos volta a marcar em Botafogo x Vasco e tem chuteiras ‘engraxadas’ por Textor

Júnior Santos foi o craque da partida em Botafogo x Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 23:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Júnior Santos voltou a marcar pelo Botafogo, em partida contra o Vasco, e teve as chuteiras "engraxadas" por John Textor. O atacante era destaque do Alvinegro até sofrer uma lesão grave que o afastou por aproximadamente 5 meses dos gramados. Eleito craque do jogo, o Jacaré foi exaltado pelo dono do clube.

- Como todos sabem, eu acabei sofrendo uma fratura, né? Fiz de tudo ali com o departamento médico do Botafogo. Quero exaltar também o departamento médico, os fisioterapeutas. O Botafogo me deu uma estrutura incrível para eu poder recuperar o mais rápido possível, agradecer a eles.

O jogador retorna aos poucos, mas chega a tempo de fortalecer o Botafogo na reta final do Brasileirão e para a final da Libertadores. Júnior ainda é o artilheiro do time na competição continental.

- Quando eu voltei a sentir, contra o Grêmio, realmente eu senti um baque, né? Achei que não seria possível voltar, senti uma inflamação ali. Doía muito. Ainda assim, eu me sacrifiquei bastante junto com a equipe do Botafogo aí para poder viver esse momento. Fico feliz em poder voltar, poder marcar e ajudar a equipe. Os companheiros são estão bem. Eu quero entrar sempre para contribuir de qualquer maneira. Vou estar focado aí para ajudar o Botafogo a chegar aos objetivos desse ano.

Na saída do gramado, John Textor cumprimentava os jogadores de Botafogo e Vasco que passavam para os vestiários. Quando foi a vez de Júnior Santos, eleito craque do jogo pela transmissão da TV Globo, o dono do clube se ajoelhou e fez o gesto de engraxar as chuteiras do atacante.

