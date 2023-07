Apesar de desfalcar a equipe no Brasileirão, Victor Cuesta está à disposição para o duelo do Botafogo contra o Patronato, nesta quarta-feira (19), pelos playoffs da Copa Sul-Americana.



O jogo contra o Santos, pela 16ª rodada do Brasileirão, será no domingo (23), na Vila Belmiro. Sem Cuesta, Bruno Lage terá Luis Segovia ou Philipe Sampaio como alternativas.



Com 39 pontos, o Botafogo tem a melhor campanha da história dos pontos corridos até a 15ª rodada. O Alvinegro tem 13 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo, que ainda jogará na rodada.