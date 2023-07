O Botafogo está perto de conquistar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, o Glorioso está a 13 do segundo colocado, Flamengo. Caso ganhe a disputa, será um feito inédito para o clube. O Lance! relembra todos os campeões do Troféu Osmar Santos, dado ao campeão do primeiro turno, e do Troféu João Saldanha, do segundo turno do Brasileirão.