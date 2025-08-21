Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti explicou a tática utilizada em Quito para tentar parar a LDU na altitude de 2.850 metros. Os equatorianos venceram pelo placar de 2 a 0, eliminaram o Glorioso da Libertadores e avançaram às quartas de final para enfrentarem o São Paulo.

No duelo, o Botafogo foi a campo no time titular com três volantes: Allan, Marlon Freitas e Danilo. O primeiro gol foi sofrido logo aos seis minutos, em cenário de total vulnerabilidade na entrada da área. Fisicamente a LDU sobrou no gramado do Casa Blanca e conseguiu reverter o 1 a 0 sofrido na ida, no Nilton Santos.

— A estratégia de hoje foi adaptar-se um pouco. Jogamos com linha de defesa mais baixa para tirar a profundidade deles e defender cruzamentos. Eles cruzam muito, então três volantes eram para bloquear os chutes. Não é a maneira que o Botafogo quer jogar, mas tínhamos que adaptar. Mas foi o plano de jogo. E é difícil seguir com o plano depois de levar um gol com seis minutos — disse Davide, após o jogo.

O tento nos primeiros minutos deixou o Botafogo atordoado, e a LDU aproveitou para se lançar ao ataque. O controle foi total, criando ótimas oportunidades para ampliar.

Marlon Freitas em ação pelo Botafogo contra a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— O gol nos primeiros minutos mudou o jogo. Foi mais díciil seguir o planejamento. O ritmo tem que ser baixo aqui porque é muito difícil fisicamente. A gente queria ter uma linha defensiva mais fechada. Claramente essa não é a maneira que gostamos de jogar, mas temos que adaptar. O primeiro gol poderíamos ter evitado.

Agora, o Botafogo vira a chave e volta a campo no domingo, às 18h30 (de Brasília), em Caxias do Sul, contra o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Davide Ancelotti segue na Copa do Brasil, tendo o Vasco como adversário nas quartas de final.

Outras repostas do técnico do Botafogo

Altitude

— A altitude tem papel porque a bola viaja muito e é mais rápida. É difícil controlar quando tem um passe longo. A LDU é muito forte, então claramente a gente tem que adaptar para ter energias nos últimos minutos.

Arthur Cabral após o 2 a 0

— Arthur Cabral não treinou. Treinou 20 minutos antes, não estava com condições de 90 minutos. O plano era de Savarino porque ele atuou nessa posição ontem, é móvel. Pedi trabalho para os dois pontas, queria a defesa mais fixa. Pedi que Marçal e Barboza afastassem as bolas.

Restante do ano

— Temos dois objetivos importantes. Na Copa do Brasil, o clube nunca ganhou, e ficar no primeiro quarto da tabela do Brasileirão. Vamos seguir.