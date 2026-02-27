Botafogo conhece datas de jogos com o Barcelona-EQU pela Libertadores

A Conmebol definiu as datas e horários dos jogos do Botafogo pela terceira fase preliminar da Libertadores. O Glorioso irá enfrentar o Barcelona-EQU nas duas próximas terças-feiras (3 e 10 de março), às 21h30 (horário de Brasília).

O primeiro duelo será disputado em Guayaquil, no Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, e a volta no Nilton Santos, no dia 10. Quem avançar irá à fase de grupos, que será definida em sorteio no dia 18 de março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Para chegar à terceira fase preliminar da competição continental, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí, da Bolívia, após perder a ida por 1 a 0 e vencer por 2 a 0 em casa, na última quarta-feira (25). No mesmo dia, em Buenos Aires, o Barcelona de Guayaquil venceu o Argentinos Juniors por 1 a 0, levou a decisão para os pênaltis e conquistou a classificação de forma emocionante.

A equipe que ficar pelo caminho disputará a Copa Sul-Americana, que terá os grupos definidos também no dia 18 de março.

Alex Telles fez o primeiro gol do Botafogo contra o Nacional Potosí (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja os jogos da terceira fase da Libertadores:

03/03: 21h30 Barcelona de Guayaquil x Botafogo

10/03: 21h30 Botafogo x Barcelona de Guayaquil

04/03: 19h Carabobo x Sporting Cristal

11/03: 19h Sporting Cristal x Carabobo

04/03: 21h30 O'Higgins x Tolima

11/03: 21h30 Tolima x O'Higgins

05/03: 21h30 Juventud x Independiente Medelín

12/03: 21h30 Independiente Medelín x Juventud

