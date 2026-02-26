Textor revela 'ajuda' de Almada na chegada de Medina e não descarta reforços no Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor revelou ter recebido a "ajuda" de Thiago Almada na contratação do meia Cristian Medina. O empresário norte-americano afirmou que o meia do Atlético de Madrid comentava sobre a qualidade do compatriota desde 2024.

Textor também explicou como as negociações com o Estudiantes ocorreram em meio ao processo de transfer ban sofrido pelo Botafogo no início do ano. O clube encontrou dificuldades para inscrever os reforços da temporada, mas está livre de pendências no momento.

- O processo foi engraçado e triste para a contratação. Quem nos falava muito do Medina era o Thiago (Almada). Ele mandava fotos e falava muito do Medina. A gente tentou a contratação, mas teve uma surpresa com a MLS quando começaram a nos cobrar valores sobre o Thiago (Almada) no qual era devido pela MLS. Tivemos a triste notícia do transfer ban antes do Ano Novo e interrompeu a negociação. A boa parte foi nosso relacionamento com os agentes e com o próprio Medina. Nós dissemos que o transfer ban seria resolvido e gostaria de agradecer por confiarem em nós.

Na sequência, John Textor abriu o jogo sobre a montagem do elenco do Botafogo para a atual temporada. O norte-americano não descartou a contratação de novos jogadores na janela de transferências do meio do ano.

- A gente acredita ter um time muito forte. Foi muito frustrante porque na temporada passada e no início dessa temporada os jogadores que mais investimos estiveram fora por causa de lesão. Mas é muito bom vê-los retornando, tendo minutos. Reforço a força que o nosso elenco atual tem. A gente enxerga lacunas, temos uma mudanças no estilo de jogo nessa temporada, não que o nosso treinador não possa usar outras formações. Tendo todos os atletas saudáveis, a gente enxerga que temos muito meio-campo e muitos atletas que são bons com a bola. Ainda assim enxergamos que temos brecha no meio de campo, e o Medina vem para suprir, é muito versátil e pode atuar em diferentes posições. Ele é forte no jogo de transição que acho que tivemos dificuldade nos jogos anteriores. Nos últimos anos montamos time talentosos e competitivos no início da temporada, mas chegando na janela de meio de ano nós aceleramos o time, tendo em vista a nossa performance nos campeonatos. Esse ano estamos ainda mais confiantes do que no início de 2024 com o elenco que a gente tem, mas sem sombra de dúvidas esperamos acelerar ainda mais.

Neste início de 2026, o Botafogo fez uma janela mais tímida em relação aos outros anos da Era John Textor. Além de Medina, o Alvinegro acertou as chegadas de Lucas Villalba, Edenílson, Jhoan Hernández e Wallace Davi.

