Alex Telles avalia início de Martín Anselmi no Botafogo: 'Muito positivo'

O Botafogo entrou na segunda semana de treinamento sob o comando do técnico Martín Anselmi, que prepara o elenco para o calendário apertado e cheio de 2026. Nesta segunda-feira (12), o lateral-esquerdo Alex Telles, um dos líderes do atual elenco, fez sua avaliação sobre os primeiros momentos de trabalho com o argentino.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo divulga planejamento para primeiros jogos do Carioca

— O nosso início está sendo muito positivo, fechamos a primeira semana, começamos a segunda. Acho que dá pra notar aí, a rapaziada sai bastante cansada dos treinos, o calor está intenso, mas eu acredito muito que a semana foi muito positiva. O Mister já veio com as suas ideias, já veio com a sua intensidade, com a sua forma de jogar, de ver o futebol. Eu acho que o grupo, como sempre foi, abraçou a ideia e está mostrando a qualidade, está mostrando a evolução dia a dia. Tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito produtivo, vai ser um ano muito bom pra gente, pode ter certeza que nós vamos ter ideias fortes e vamos chegar muito bem — disse Alex Telles, em entrevista à Botafogo TV.

São sete dias de uma nova metodologia, nova intensidade e uma comissão técnica que chega com a responsabilidade de colocar o time novamente na briga por títulos. Martín Anselmi sabe o tamanho da cobrança e fica em cima do plantel para entrega dos melhores resultados.

continua após a publicidade

— Está sendo muito bom, ele é um cara que deixa a gente muito à vontade, mas ao mesmo tempo é um cara que cobra bastante. Em todas as jogadas, em todos os momentos, ele coloca a ideia dele, coloca em prática, e a gente fazendo, ele obviamente nos deixa felizes com isso, ele cobra bastante, mas ao mesmo tempo ele mostra para a gente o que está certo, o que está errado. Isso vai fazer a gente ser cada vez melhores, evoluir bastante pra que quando começar o campeonato, a gente chegue já com as ideias prontas e tenho certeza que o grupo vai estar muito bom — destacou Telles.

Alex Telles em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo mira volta por cima

A estreia do Glorioso na temporada será nesta quinta-feira (15), às 19h, contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Em um primeiro momento, o time deve ser formado majoritariamente por jovens das categorias de base.

continua após a publicidade

Isso porque o time principal, que tem estreia prevista para o dia 21, seguirá em preparação no CT Lonier. Se em 2025 o Botafogo fracassou nas três frentes, em 2026, o foco é voltar a competir em alto nível e brigar por troféus.

— Esse início é fundamental. A gente sabe, nós jogadores, o quanto a pré-temporada é importante para o ano inteiro, não só para agora, mas o ano começa diferente. Esses dois primeiros jogos a gente não vai atuar, mas já no terceiro, em casa, a gente já vai atuar e com força máxima. Tenho certeza que a gente vai entrar muito forte com as ideias que o professor já está implementando. Então a gente tem tempo para trabalhar, tem tempo para aprimorar nosso risco e com certeza dar o melhor por essa camiseta que a gente não pode pensar em outra coisa a não ser ser campeão no Botafogo — finalizou Alex Telles.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!