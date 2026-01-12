Botafogo divulga planejamento para primeiros jogos do Carioca

O Botafogo confirmou nesta segunda-feira (12) seu planejamento para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca 2026. Nos dos primeiros jogos, o time será formado majoritariamente por jovens das categorias de base e comandado por Rodrigo Bellão, técnico do sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense não chega a acordo com Savarino, que fica no Botafogo

A estreia no Estadual será nesta quinta-feira (15), às 19h, contra a Portuguesa. Além desse, o Alvinegro também usará os jovens da base no duelo com o Sampaio Corrêa, no domingo. O time principal, com o técnico Martín Anselmi, fará a estreia no dia 21, contra o Volta Redonda, no Nilton Santos.

Com isso, a tendência é que Bellão desça da Copinha com os principais jogadores da categoria. Na competição de base, o Glorioso volta a campo nesta terça-feira para o duelo da segunda fase, com o São José-SP, às 21h45.

continua após a publicidade

Rodrigo Bellão é o técnico do Botafogo sub-20 (Foto: Henrique Lima/Botafogo)

Leia a nota do Botafogo:

"O elenco principal do Glorioso segue com foco total na realização da pré-temporada 2026 e trabalha diariamente no CT Lonier sob comando do treinador argentino recém-chegado Martín Anselmi.

Seguindo o planejamento de preparação para a temporada, a equipe que enfrentará Portuguesa e Sampaio Corrêa nas duas primeiras rodadas do Estadual será formada em grande parte por jovens atletas da equipe Sub-20 e comandada por Rodrigo Bellão, treinador da categoria.

continua após a publicidade

A estreia de Martín Anselmi à beira do gramado acontecerá na primeira partida da equipe principal no Estadual, diante do Volta Redonda, dia 21, às 19h, no Estádio Nilton Santos".

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!