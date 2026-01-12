Botafogo anuncia contratação do zagueiro Ythallo

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do zagueiro Ythallo, de 21 anos, revelado pelo São Paulo, que estava na equipe B do Toronto FC, do Canadá, jogando a liga de desenvolvimento da Major League Soccer (MLS). O jogador assinou contrato com a SAF até o fim de 2027.

Ythallo foi a segunda contratação oficializada pelo Glorioso para a próxima temporada. O clube já havia anunciado o atacante Lucas Villalba, quem assim como o zagueiro, só poderá ser registrado após a queda do transfer ban pela dívida com o Atlanta United na compra de Thiago Almada.

Ythallo é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Reprodução)

Nova cara na zaga do Botafogo

O novo reforço do Glorioso soma 50 jogos com a camisa da equipe do Canadá, com um gol marcado e uma assistências. Cria da base do São Paulo, Ythallo tem passagens pela seleção brasileira na base e é mais uma aposta do departamento de scout do clube carioca.

A diretoria alvinegra segue tratando como prioridade as buscas por peças no sistema defensivo, como mais um zagueiro pela direita. Há um acordo pela chegada do lateral-esquerdo Jhoan Hernández, do Millonarios, mas, assim como o zagueiro Riquelme, inicialmente para o sub-20.

O Botafogo confirmou seu planejamento para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca 2026. Nos dos primeiros jogos, o time será formado majoritariamente por jovens das categorias de base e comandado por Rodrigo Bellão, técnico do sub-20.

A estreia no Estadual será nesta quinta-feira (15), às 19h, contra a Portuguesa. Além desse, o Alvinegro também usará os jovens da base no duelo com o Sampaio Corrêa, no domingo. O time principal, com o técnico Martín Anselmi, fará a estreia no dia 21, contra o Volta Redonda, no Nilton Santos.

