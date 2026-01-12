Botafogo x São José: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Glorioso encerrou fase de grupos com 100% de aproveitamento
O Botafogo volta a campo pela Copinha nesta terça-feira (13), às 21h45, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, contra o São José-SP, pela segunda fase. O Glorioso segue na sede de Taubaté para o primeiro mata-mata por ter feito melhor campanha na fase de grupos. Botafogo x São José terá transmissão do Xsports na TV aberta e no YouTube.
Agora cada jogo será uma decisão pela Copinha. O Botafogo, líder do Grupo 22 com 100% de aproveitamento, recebe na sede de Taubaté o São José, segundo colocado do Grupo 21, atrás do Juventude. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Bellão superou Águia de Marabá, Estrela de Março e pelo anfitrião Taubaté.
Ainda há incerteza sobre o planejamento do Alvinegro para a Copinha caso a equipe vá avançando de fase. Isso porque o time que representará o Glorioso nos primeiros jogos do Campeonato Carioca será integrado majoritariamente por atletas da categoria sub-20.
Do outro lado do confronto, o São José somou os mesmos sete pontos do Juventude, que liderou o Grupo 21, mas perdeu no saldo de gols (8 a 2 para o clube gaúcho). A equipe do interior de São Paulo empatou com o Papo na estreia e, em seguida, venceu Nacional-AM e Atlético Guaratinguetá.
Quem avançar do confronto irá enfrentar o vencedor de Juventude x Águia de Marabá, outro cruzamento entre os grupos 21 e 22.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X SÃO JOSÉ-SP
SEGUNDA FASE - COPINHA
📆 Data e horário: terça-feira (12) de janeiro, às 21h45 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP);
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Lucas Camilo, Bernardo Valim e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo. Técnico: Rodrigo Bellão.
SÃO JOSÉ: Eduardo, Matheus Leite, Raí, Zé Antônio e Éric; Luis, Ygor Kaue e Paulinho; Marcão, Torre e Esquerda. Técnico: Diego Daniel.
