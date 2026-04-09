Torcedores do Botafogo mandam recado a Franclim Carvalho: 'Não podem'

Na estreia de Franclim Carvalho como treinador do Botafogo, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Caracas, da Venezuela, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. Correa abriu o placar para os venezuelanos, e o Arthur Cabral empatou para o Glorioso.

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Nas redes sociais, os torcedores não gostaram do desempenho da equipe, que, apesar de estar com mais de 70% de posse de bola e domínio do jogo, não conseguiu virar o placar em casa. Franclim foi alvo de críticas e também de recados sobre o elenco do Alvinegro.

Veja os comentários:

Como foi o jogo?

Texto de: Leonardo Bessa.

A missão foi muito complicada mesmo jogando no Rio de Janeiro. Apesar de ver o time embalado após duas vitórias consecutivas, sendo uma sobre o rival Vasco, Franclim Carvalho, técnico estreante, teve trabalho principalmente para concentrar o time em campo.

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Na primeira etapa, quando o cenário parecia clarear com pênalti marcado em cima de Matheus Martins, o VAR apareceu para anular e frustrar o Botafogo. Na reta final, aos 42, pouco antes do intervalo, o Caracas aproveitou uma das poucas idas ao ataque e abriu o placar com Correa.

Franclim Carvalho estreou como técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Novamente o Botafogo se apresentou como um time desligado, o que prejudicou o desempenho no terço final no restante do duelo. Franclim ainda viu uma troca surtir efeito, com Arthur Cabral entrando no lugar de Matheus Martins e empatando o jogo logo com quatro minutos do segundo tempo.

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Em uma noite muito abaixo do esperado, o Botafogo abusou de oportunidades. Foi visto um time que, quando chegou na área, não confiou na finalização. Foi assim em chegadas com Barrera, Danilo, Bastos e Allan, essa já nas últimas movimentações. Com futebol pobre, a igualdade no placar frustrou o Glorioso na primeira rodada da Sul-Americana.

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