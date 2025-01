Depois de um ano histórico, o Botafogo vira a página para 2025 com muitas mudanças e pendências para resolver. Por isso, aqueceu o mercado da bola nos últimos dias em busca do seu primeiro reforço na temporada. Em meio a diversas novelas de negociações, a diretoria alvinegra ainda recalcula rota em busca de um novo técnico.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo abre espaço na folha salarial com saídas do elenco; veja valores

▶️ Artur Jorge abre mão de bônus por títulos para acertar rescisão com o Botafogo

O Glorioso tem alguns jogadores mapeados para suprir as lacunas deixadas pelas saídas. Ao todo, já são 10 jogadores que já deixaram o clube ao fim de 2024: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon) e Pablo (devolvido ao Flamengo), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Além deles, Eduardo e Thiago Almada também já têm suas saídas confirmadas.

Nos próximos dias, a tendência é que o clube anuncie mais saídas que peças fundamentais na conquista dos títulos do Brasileirão e Libertadores: o atacante Luiz Henrique e o técnico Artur Jorge. O camisa 7 ao Botafogo previamente acordado com John Textor sobre uma transferência para o Lyon, da França, em 2025. Apesar de não ter batido o martelo, a tendência é que o jogador deixe o Brasil rumo ao futebol europeu. Já o treinador, chegou em um acordo com o clube sobre sua rescisão de contrato para assinar em definitivo com o Al-Rayyan, do Catar.

continua após a publicidade

Assim, o Alvinegro já tem suas prioridades para a temporada nesta janela de transferências: um técnico, um meia ofensivo e um atacante. Porém, a diretoria também tem conversas para trazer reforços para o gol e defesa. Veja como andam as negociações:

Bitello

O primeiro nome que surgiu para o mercado da bola do Glorioso foi o meia Bitello, ex-Grêmio, e visto como uma opção para Thiago Almada. O jogador tem interesse em voltar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos uma ida ao Botafogo. A SAF sinalizou ao Dínamo de Moscou uma proposta de 13 milhões (R$ 82,3 milhões na cotação atual), mas foi rejeitada pelo clube russo. A diretoria já acertou com o jogador, mas ainda precisa do 'ok' do Dínamo, que dificulta a saída do atleta pois entende que o mercado olha muito bem o perfil de Bitello. O Botafogo ainda não desistiu da negociação e conta com a vontade e ajuda do meia para buscar a liberação.

continua após a publicidade

Jair

A negociação pelo zagueiro Jair, do Santos, aguarda o aval do jogador. O Botafogo sinalizou inicialmente com uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, sem incluir nenhum jogador para uma possível troca. O Santos enviou uma contraproposta envolvendo a negociação de Tiquinho Soares e Danilo Barbosa, que já tem conversas em andamento com a equipe paulista, além do valor financeiro. Esta, e a inclusão de Lucas Halter, foi rejeitada pelo Botafogo. Segundo apuração do Lance!, o clube não pretende incluir jogadores em negociações pelo zagueiro e avalia uma nova proposta.

As negociações seguem, mas o Alvinegro entende ser uma negociação difícil, pois esbarra na vontade do jogador de priorizar uma ida para a Europa. Até o momento, Jair ainda não recebeu propostas do exterior nesta janela de transferências.

Iker Muniain

O Botafogo aumentou a proposta incial feita pelo meia espanhol Iken Muniain. Segundo ojornalista argentino Germán García, a nova oferta inclui um significativo aumento salarial em relação à primeira proposta apresentada pelo espanhol. O jogador ainda não respondeu a proposta, mas, segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o espanhol estaria "99% decidido” a ficar no San Lorenzo.

André Jardine

Sem Artur Jorge, o técnico brasileiro André Jardine é o favorito para assumir o cargo. Depois de uma entrevista com o comandante do América-MÉX, realizada na última terça-feira (31), a diretoria alvinegra aprovou o perfil do treinador e prepara uma proposta formal. Porém, não será uma negociação simples. Jardine é ídolo no futebol mexicano depois da conquista do tricampeonato nacional e o clube não pretende facilitar a saída do treinador. Para tirá-lo no América, o Botafogo precisará pagar uma multa de 3 milhões de euros, cerca de 19,5 milhões de reais.

Léo Linck

Com a saída de Gatito Fernández, o Glorioso ofereceu cerca de R$ 10 milhões ao Athletico-PR, pelo goleiro Léo Linck, mas proposta foi considerada baixa e rejeitada pelo rubro-negro. Apesar da negativa, o Botafogo não descarta uma nova proposta, mas avalia alternativas. O jovem Pedro Morisco, de 20 anos, do Coritiba, foi oferecido ao clube carioca, e é tratado como uma “opção viável” caso a negociação com Léo Link fracasse.

Para acompanhar as notícias do Botafogo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo