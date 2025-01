Depois da conquista da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo terá mudanças no elenco campeão. Desde o fim da temporada, o clube já confirmou a saída de cerca de 10 atletas que não permanecem na equipe para 2025, e abriu espaço na folha salarial para contratação de reforços.

continua após a publicidade

▶️ Mercado da Bola: Botafogo inicia conversas por técnico brasileiro

▶️ Mercado da Bola: Luiz Henrique pensa sobre deixar o Botafogo rumo ao Lyon

A quantidade de saídas não era surpresa. Muitos jogadores do elenco estavam em fim de contrato, e aqueles que foram pouco utilizados pela comissão técnica, não tiveram seus vínculos renovados. Até o momento, os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon) e Pablo (devolvido ao Flamengo), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Além deles, Eduardo e Thiago Almada também já têm suas saídas confirmadas.

Em um levantamento feito pelo Lance!, o Botafogo deve economizar cerca de R$ 4,5 milhões em salários com a saída desses atletas, mas esse valor pode dobrar. O mercado alvinegro promete seguir movimentado no início do ano e mais saídas ainda devem ser confirmadas pelo clube, como a do técnico Artur Jorge e o atacante Luiz Henrique.

continua após a publicidade

Caso confirmada a saída do treinador, o Alvinegro receberia uma multa de 2 milhões de euros, em torno de 12,5 milhões de reais, do Al-Rayyan, clube catari que negocia a transferência do comandante. Com o técnico, também pode acontecer a saída de Luiz Henrique, que ainda tem o seu futuro em aberto.

O jogador chegou ao Botafogo previamente acordado com John Textor sobre uma transferência para o Lyon, da França, em 2025. Apesar de não ter batido o martelo, a tendência é que o jogador deixe o Brasil rumo ao futebol europeu.

continua após a publicidade

Em novembro, o dono da SAF do Glorioso deixou claro sobre o planejamento do clube para a próxima temporada. Em coletiva de imprensa no Lyon, o empresário não escondeu que a equipe brasileira planeja vender jogadores.

– Nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível, estar no top-3 do Brasil todo ano, lutar pela Libertadores todo ano. -disse Textor.

Apesar da quantidade de jogadores deixando o clube, a espinha dorsal da equipe titular campeã do Brasileirão e Libertadores não deve sofrer grandes mudanças. Até então, apenas Luiz Henrique e Thiago Almada precisarão ser repostos. Algo já esperado em planejamento.

O Alvinegro está no mercado em busca de reforços para aumentar a competitividade do elenco. Alguns nomes são Bitello (Dínamo de Moscou), Léo Linck (Athletico-PR), Iker Muniain (San Lorenzo), Miguel Almirón (Newcastle) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo