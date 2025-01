As camisas de Vasco e Botafogo estão entre as mais bonitas de 2024. A escolha foi feita em pesquisa pelo site especializado em uniformes "Classic Football Shirts".

Lançada em abril, a camisa 1 do Vasco, em homenagem ao maior ídolo do clube, Roberto Dinamite, ficou com a sexta posição no ranking. O uniforme conta com diversas referências ao ex-jogador, inscrições "Dinamite Eterno 10" na faixa diagonal, além de uma carta para o artilheiro.

Camisa do Vasco é a sexta mais linda de 2024 (Foto: Divulgação/Vasco)

Já a principal camisa do Botafogo ficou em sétimo lugar. Lançada em maio, foi batizada como "Honrar o passado" tem linhas em zigue-zigue entre as faixas e um branco menos claro, recordando os uniformes antigos.

Camisa do Botafogo é a sétima mais bonita de 2024 (Foto: Divulgação/Botafogo)

A camisa da Colômbia, que marca o centenário da Federação Colombiana de Futebol, foi eleita como a camisa mais bonita de 2024. O modelo reedita o utilizado na Copa América de 1945. Confira o ranking completo abaixo.

