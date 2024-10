Tropeço no Rio faz Botafogo ‘reviver fantasma’ no Brasileirão?

Botafogo e Criciúma empataram em 1 a 1, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

As emoções ficaram para o final da noite desta sexta-feira (18). Pela 30ª rodada do Brasileirão, o Botafogo empatou com o Criciúma em 1 a 1, no Maracanã, com gols nos acréscimos, situação em que se tornou "trauma" para o Alvinegro na reta final do campeonato de 2023, após a queda abrupta de desempenho.

➡️ Alexander Barboza se revolta após empate do Botafogo: ‘Estou enojado’

No ano passado, os minutos finais se tornaram um verdadeiro drama para o o clube carioca. Sofrer nos últimos momentos e deixar escapar um resultado favorável foi um dos fatores que levaram à perda do título na reta final da competição. Nesta sexta, Tiquinho Soares marcou aos 46 minutos, e Felipe Vizeu deixou tudo igual aos 49.

Na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo havia sido derrotado para o Cuiabá em casa, por 1 a 0, no Nilton Santos, depois de um retrospecto de quatro jogos de invencibilidade e com 59 pontos na tabela, com uma partida a menos, seis mais que o vice-líder, Palmeiras (53). Hoje, o Glorioso também ocupa o primeiro lugar, com 61 pontos.

Sequência do Botafogo após 30ª rodada do Brasileirão 2023

❌ Botafogo 3 x 4 Palmeiras - 31ª rodada

❌ Vasco 1 x 0 Botafogo - 32ª rodada

❌ Botafogo 3 x 4 Grêmio - 33ª rodada

➖ RB Bragantino 2 x 2 Botafogo - 34ª rodada

➖ Fortaleza 2 x 2 Botafogo - 29ª rodada (atrasada)

➖ Botafogo 1 x 1 Santos - 35ª rodada

➖ Coritiba 1 x 1 Botafogo - 36ª rodada

➖ Botafogo 0 x 0 Cruzeiro - 37ª rodada

❌ Internacional 3 x 1 Botafogo - 38ª rodada

➡️ Artur Jorge lamenta tropeço do Botafogo e comenta gol sofrido: ‘Evitável’

Apesar de algumas semelhanças entre as duas edições da liga nacional, o desempenho esportivo eram antagônicos: no comando da equipe desde abril deste ano, Artur Jorge liderou o clube carioca em 44 jogos, 26 vitórias, 11 empates e sete derrotas (78% de aproveitamento).

Jogadores do Botafogo reunidos antes da partida contra o São Paulo, no Nilton Santos, pela Copa Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Na outra ocasião, Lúcio Flávio assumiu o cargo após a saída inesperada de Luís Castro. Foram duas vitórias nos dois primeiros jogos, mas depois vieram dois empates e quatro derrotas, incluindo as duas viradas contra Palmeiras e Grêmio. Thiago Nunes veio no fim para tentar salvar, mas perdeu todos os cinco jogos do Brasileirão e largou o Botafogo com a quinta posição, sem a vaga direta para a Libertadores.

O dono da SAF do Glorioso, John Textor rechaçou comparações com o ano passado, afirmando ser "estúpida".

- É uma pergunta estúpida. Bem, você tem que perguntar, não importa. Não há nem um pedaço desse pensamento na sala. Esses garotos não pensam nisso. Você sabe, este foi um jogo que dominamos toda noite. Eles jogaram um jogo bem estruturado. Eles tinham uma boa estratégia. O goleiro deles era incrível. O time deles (Criciúma) lutou muito. Era aquele tipo de noite. Ninguém olha para trás - disse o empresário.

Agora, o Botafogo vira a chave do Brasileiro e volta a campo na próxima quarta-feira (23), em partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o Peñarol, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30m (de Brasília).