Barboza, jogador do Botafogo, disputa lance com Allano, jogador do Criciúma, durante partida no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 18/10/2024 - 22:09 • Rio de Janeiro

Com emoção nos minutos finais, Botafogo e Criciúma empataram em 1 a 1, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão, nesta sexta-feira (18). Os gols ficaram para os acréscimos. Tiquinho Soares marcou para o Alvinegro, aos 46 do segundo tempo. Felipe Vizeu, de cabeça, deixou tudo igual, aos 48. Apesar do resultado frustrante no Maracanã quase lotado, o empate mantém o Glorioso no topo da tabela, com 61 pontos. Mas o líder pode ver o Palmeiras diminuir a vantagem alvinegra. Com 57 pontos, o alviverde paulista pega o Juventude, domingo, em Caxias do Sul, às 20h (de Brasília).

Como foi a partida?

O primeiro tempo de foi de poucas emoções no Maracanã, mas de ampla pressão alvinegra. Apesar da grande festa da torcida e ingressos esgotados, a atuação do Glorioso não foi de encher os olhos dos mais de 60 mil presentes. Mesmo com intensidade ofensiva do Botafogo, o Criciúma 'fechou a casinha' e apostou nos contra-ataques. Barboza foi destaque na etapa inicial. Almada e Luiz Henrique tiveram as melhores chances de abrir o placar, sem êxito.

Os dois times voltaram sem mudanças do intervalo, e, na segunda etapa, o mesmo filme da primeira. O Glorioso seguiu pressionando o Tigre, mas sem conseguir quebrar a linha de defesa dos visitantes. No meio da etapa final, Artur Jorge sacou Almada e Savarino e pôs Tiquinho Soares e Eduardo. As substituições deram resultado, e foi justamente o camisa 9 que abriu o placar no Maracanã. Mas a euforia alvinegra durou pouco tempo. Felipe Vizeu empatou quase em seguida, aproveitando a falha de Gregore.

Ainda havia tempo para mais emoção nos minutos finais de acréscimos. O Glorioso ainda chegou a marcar o segundo gol, no último lance, mas foi anulado por toque de mão.

O que vem por aí?

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (23), em partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o Peñarol, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30m (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 1 Criciúma - Brasileirão

30ª rodada do Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 18 de setembro de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Tiquinho Soares, 46'/2º (Botafogo); e Felipe Vizeu, 48' 2º (Criciúma).

🟨 Cartão amarelo: Allano (Criciúma).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Carlos Alberto), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Thiago Almada (Tiquinho Soares); Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino (Eduardo).

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Meritão (Barreto), Ronald, Fellipe Mateus (Maia) e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Bolasie) e Allano (Felipe Vizeu).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Zioli (SP), Daniel Marques (SP) e Andre Ricardo Martins (PR)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Amaral (Fifa-SP)