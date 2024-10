Botafogo é líder do Campeonato de Aspirantes e JP Galvão é destaque em retorno ao clube

JP Galvão, jogador do Botafogo. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 19/10/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro

É tempo de Botafogo. Esse é o lema que embala a torcida nesta temporada histórica do clube, e parece fazer cada vez mais sentido. Além de liderar o Campeonato Brasileiro e estar na semifinal da Libertadores, o Alvinegro também é o líder do campeonato de Aspirantes, o sub-23 do futebol masculino. Um dos destaques da equipe no torneio tem sido JP Galvão, que retornou ao clube após empréstimo à Chapecoense.

▶️ John Textor diz que comparação com 2023 é ‘estúpida’ e lamenta empate do Botafogo

▶️ Alexander Barboza se revolta após empate do Botafogo: ‘Estou enojado’

O jovem de 23 anos não é novidade para os botafoguenses e chegou a jogar algumas partidas pelo profissional na última temporada. Em 2024, o lateral-direito foi emprestado para a Chapecoense, mas retornou ao clube nesta janela de transferências.

Ao voltar ao Botafogo, o jogador integrou ao elenco sub-23 para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Glorioso se tornou líder do Grupo A, com oito pontos, após golear o Atlético-MG por 4 a 0 no último domingo (13) e ver o Fluminense ser derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 nesta quarta (16).

O Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2024 tem 16 clubes inscritos em dois grupos. A competição começou no dia 25 de setembro e vai até a última semana de novembro. Confira os grupos:

Grupo A: CRB-AL, Vitória, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama.

Grupo B: Goiás, Vila Nova-GO, Cuiabá, Juventude, Criciúma, Red Bull Bragantino, Santos e Mirassol-SP.

Na primeira rodada, o Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, empatou sem gols com o Vitória, fora de casa, empatou em 2 a 2 com o CRB, e agora, goleou o Galo por 4 a 0. O gol que abriu o placar foi de JP Galvão, que falou em exclusividade ao Lance! sobre o momento vivido em seu retorno ao clube. Confira!

Momento do sub-23, invicto no Brasileirão Aspirantes

É uma competição difícil, com grandes times do futebol brasileiro. Mas o time está empenhado em dar o seu melhor e acredito que estamos conseguindo. Importante seguirmos invictos, para sempre estarmos somando pontos na tabela. Encaramos cada jogo como um grande desafio, com muito foco e dedicação de todos. Vamos buscar esse título até o fim.

Expectativa de voltar ao profissional

Acredito que estou vivendo um momento de cada vez. Feliz por ter voltado ao Botafogo, estar perto da minha família e amigos de time. O futuro, deixo nas mãos de Deus. Claro que quero chegar ao profissional e ajudar o time principal, mas estou feliz em estar contribuindo no sub-23. Temos grandes objetivos no Brasileirão de Aspirantes. Espero fazer o melhor para o Botafogo!

Momento mais marcante até aqui nesse retorno ao Botafogo

Acredito que foi o meu gol, no último final de semana, contra o Atlético-MG. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas todo o time se dedicou até o fim e ganhamos com uma boa vantagem. Fiquei muito feliz em voltar a marcar com essa camisa, que tem tanta importância no futebol nacional. Espero continuar ajudando dentro de campo, para conquistarmos nossos objetivos.

A próxima partida do Botafogo, no sub-23, será contra o Sport Recife, a partir das 15h (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato de Aspirantes. O Leão do Norte é o penúltimo colocado na classificação, com dois pontos, atrás apenas do Vasco, com um ponto.

JP Galvão marca na goleada de 4 a 0 sobre o Atlético-MG, no Su-23. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)