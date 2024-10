Artur Jorge tecnico do Botafogo durante partida contra o Criciuma no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 23:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, comentou o gol sofrido pela equipe já nos acréscimos da partida contra o Criciúma, na noite desta sexta-feira (18), no Maracanã, que terminou empatada em 1 a 1. Para o treinador, o gol era evitável.

— É um gol evitável perfeitamente. Nós tivemos um erro individual, de avaliação inadmissível para uma equipe que luta pelo campeonato. Mas vou reservar aquilo que tenho com meus jogadores. Devíamos conservar a vantagem, mas acabamos por não sermos capazes. Até porque era um momento de transição. Uma má decisão acaba que sofremos um gol de empate. Enfim, era evitável. Foi mais por erro nosso do que criação do adversário. Mas a luta continua. Hoje é um dia difícil para nós. Agora teremos oito jogos para lutar pelas vitórias. Quem está melhor que nós? Ninguém. Sabemos que hoje não fomos bem e assumo a responsabilidade.

O primeiro tempo de foi de poucas emoções no Maracanã, mas ampla pressão alvinegra. Apesar da grande festa da torcida e ingressos esgotados, a atuação do Glorioso não foi de encher os olhos dos mais de 60.000 presentes no estádio. Mesmo com uma intensidade ofensiva do Botafogo, o Criciúma 'fechou a casinha' e apostou nos contra-ataques. Barboza foi destaque na etapa inicial. Almada e Luiz Henrique tiveram as melhores chances de abrir o placar, mas sem sucesso.

Os dois times voltaram sem mudanças do intervalo, e na segunda etapa, se viu o mesmo filme da primeira. O Glorioso seguiu pressionando o Tigre, mas sem conseguir quebrar a linha de defesa dos visitantes. No meio da etapa final, Artur Jorge sacou Tiquinho Soares e Eduardo, de volta aos gramados após três meses, por lesão. As substituições deram resultado, e foi justamente o camisa 9 que abriu o placar no Maracanã. Mas a euforia alvinegra não durou muito tempo. Felipe Vizeu marcou o empate em seguida. A emoção ficou para os minutos finais, o Glorioso ainda chegou a marcar o segundo gol, no último lance, mas foi anulado por toque de mão.