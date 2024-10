John Textor diz que comparação com 2023 é ‘estúpida’ e lamenta empate do Botafogo

John Textor, do Botafogo, com a torcida no Maracanã (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 19/10/2024 - 00:25 • Rio de Janeiro (RJ)

As emoções ficaram para o final da noite desta sexta-feira (18). O Botafogo empatou com o Criciúma em 1 a 1, no Maracanã, com gols nos acréscimos. Alexander Barboza ainda colocou a bola na rede no último lance, mas gol foi anulado por toque de mão. Após a partida, o dono do Botafogo, John Textor, lamentou o empate e rechaçou comparações com o ano passado.

Em 2023, os minutos finais se tornaram um verdadeiro drama para o Alvinegro. Sofrer nos últimos momentos e deixar escapar um resultado favorável foi um dos fatores que levaram à perda do título na reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, Tiquinho Soares marcou aos 46 minutos, e Felipe Vizeu deixou tudo igual aos 49. Perguntado sobre a semelhança com a última temporada, Textor foi firme.

– É uma pergunta estúpida. Bem, você tem que perguntar, não importa. Não há nem um pedaço desse pensamento na sala. Esses garotos não pensam nisso. Você sabe, este foi um jogo que dominamos toda noite. Eles jogaram um jogo bem estruturado. Eles tinham uma boa estratégia. O goleiro deles era incrível. O time deles (Criciúma) lutou muito. Era aquele tipo de noite. Ninguém olha para trás.