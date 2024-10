Botafogo, torcida no Nilton Santos, em partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







15/10/2024

Nesta sexta-feira (18), o Botafogo volta a campo depois de duas semanas de descanso e recebe o Criciúma, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será o reencontro com a torcida depois de um mês sem jogar no Rio de Janeiro e terá clima de decisão.

O duelo marcará mais de um 'retorno'. O Glorioso não mandava uma martida no maior estádio do Brasil há 10 anos. A última vez que o Botafogo foi mandante de uma partida no Maracanã foi na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, quando o time recebeu o Palmeiras. Na ocasião, perdeu por 1 a 0, com gol de Henrique Dourado.

O Glorioso não terá o Nilton Santos no final de semana da partida por conta dos shows do cantor Bruno Mars. São Januário chegou a ser cotado para ser palco do confronto, mas com as mudanças das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o Atlético-MG no dia 19 (sábado). Como o Flamengo decidirá a semifinal fora de casa, o Maracanã não receberia jogos na rodada.

Agora, o momento é outro. O Alvinegro vive seu melhor momento do século, e em caso de vitória, pode chegar a sua maior sequência invicta na temporada: 12 jogos. O time de Artur Jorge não sabe o que é perder uma partida há dois meses. Sua última derrota foi no dia 11 de agosto, contra o Juventude, pelo Brasileirão.

Já são mais de 50 mil ingressos vendidos para o duelo desta sexta-feira, o que ultrapassa o maior público da temporada. A melhor marca era de 40.089 presentes, no jogo de ida das quartas da final da Libertadores, contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Torcida do Botafogo no Maracanã em partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)

Com a grande procura, o setor Norte, originalmente aberto apenas para visitantes, também foi aberto para os alvinegros. Todos os ingressos de arquibancadas já se esgotaram, incluindo gratuidades. Agora restam apenas ingressos para o Maracanã+. Nesta segunda-feira (14), filas quilométricas foram registradas em pontos de retirada de gratuidades. Confira no vídeo acima.

O jogo contra o Criciúma será o 'esquenta' botafoguense antes da semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, no Nilton Santos, na próxima quarta-feira (23). Todos os ingressos já foram esgotados apenas com sócios 'Camisa 7' e promete ser uma grande festa de volta à casa.