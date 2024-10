Treino do Botafogo no CT Lonier. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:48 • Rio de Janeiro

Depois de uma sequência de jogos intensos e decisivos, o Botafogo aproveitou a Data Fifa para se preparar para os próximos confrontos e recuperar alguns atletas em momento de transição. É o caso de Jeffinho. O jogador está fora dos gramados por conta de uma lesão no joelho direito desde junho, mas já treina como elenco alvinegro.

▶️ Botafogo pode alcançar maior sequência invicta da temporada contra o Criciúma

Em vídeo publicado nas redes sociais, o atacante do Glorioso apareceu treinando Jardim Vila Rica, bairro em Volta Redonda, no seu dia de folga, e empolgou os torcedores. Confira:

Nesta segunda-feira (14), o Botafogo divulfou imagens do treino em que aparece o camisa 47 em atividade com o time de Artur Jorge. Nesta temporada, Jeffinho tem 18 jogos disputados, com cinco gols e duas assistências.

O atleta se lesionou na partida contra o Universitario na fase de grupos da Libertadores, em 25 de junho, e teve complicações na região da lesão, como uma infecção na coxa direita há três meses. Agora, o retorno está próximo, e pode ser uma opção ofensiva para a partida contra o Peñarol, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (23).

O ataque alvinegro é um dos mais recheados do futebol brasileiros e vive grande fase. O trio titular foi convocado nesta Data Fifa para suas respectivas seleções: Igor Jesus (Brasil), Luiz Henrique (Brasil) e Savarino (Venezuela). Além disso, Matheus Martins, Tiquinho Soares e Júnior Santos são opções frequentes.

O Botafogo volta a campo nesta sexta-feira (18), contra o Criciúma, pelo Brasileirão, a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã. O Alvinegro vai em busca dos três pontos para se manter no topo da tabela, mas deve ir com um time misto visando a semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira (23).

Jeffinho, em treino do Botafogo, no CT Lonier. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)