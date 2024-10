Artur Jorge, técnico do Botafogo, comemora vitória com Tchê Tchê ao final da partida contra o São Paulo, no Morumbis pela Libertadores 2024. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 14/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Depois de quase duas semanas de descanso, o Botafogo volta a campo contra o Criciúma nesta sexta-feira (18), no Maracanã, pelo Brasileirão, e pode atingir uma marca inédita na temporada. O time de Artur Jorge não sabe o que é perder há dois meses e pode chegar a 12 jogos de invencibilidade.

Na última rodada, o Glorioso venceu o Athletico-PR, na Ligga Arena, e quebrou uma escrita de 16 anos sem ganhar do Furacão como visitante. Com os três pontos, o time chegou a 60 pontos e se manteve como líder do campeonato por mais uma rodada, abrindo três pontos de distância do vice-líder Palmeiras.

Apesar de não ter tido uma atuação brilhante diante do Rubro-Negro, o Alvinegro mostrou uma das suas principais armas para a reta final da temporada: sua eficiência. A vitória escancarou a assertividade da equipe de Artur Jorge, que colocou a bola na rede na sua única finalização no alvo. É assim que o Botafogo tem quebrado marcas em 2024.

O time de General Severiano não perde um jogo, seja de Brasileirão ou Libertadores, desde 11 de agosto, na partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Na ocasião, o técnico optou por um time misto, poupando alguns titulares para partida seguinte, pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras. Além disso, não pôde contar com reforços que chegaram nesta janela de transferências, como os laterais Vitinho e Alex Telles.

Desde então, foram 11 jogos disputados: seis vitórias e cinco empates, igualando a sequência invicta de fevereiro de 2024, entre Campeonato Carioca e pré-Libertadores, antes mesmo da chegada de Artur Jorge. Nesse período, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Aurora, pela Libertadores, no dia 21 de fevereiro, e só foi perder um jogo no dia 11 de abril, contra a LDU, na fase seguinte da competição.

Os números são equivalentes, mas a sequência atual é bem mais importante. Passando por oitavas e quartas da Libertadores, além de jogos decisivos e clássicos pelo Brasileirão. Hoje, o Botafogo vive o seu melhor momento do século, e pode continuar fazendo história.

Uma vitória sobre o Criciúma no Maracanã, nesta sexta-feira (18), concretizaria a maior sequência invicta, com 12 jogos. A torcida prepara uma grande festa para a volta ao maior estádio do Brasil como mandante após 10 anos. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos e apenas os setores Norte e Maracanã Mais estão disponíveis. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).