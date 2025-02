Barboza cobra volta da normalidade no Botafogo: ‘Muita dor’

Um dos pilares do Botafogo na última temporada, Alexander Barboza não escondeu o abatimento após a derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Racing, nesta quinta-feira (27). O defensor deixou o Estádio Nilton Santos com "dor no coração" devido a perda de mais um título na temporada.

- É difícil falar agora. Estou com muita dor no meu coração. Não gosto de perder um jogo, muito menos uma final. Não estou conseguindo encontrar as palavras. É uma sensação muito ruim. O que aconteceu, lamentavelmente, já foi. É deixar para trás. No fim de março, temos o começo do Brasileiro e é focar nisso. Temos um mês para trabalhar para que as coisas voltem a normalidade.

Além da derrota na Recopa Sul-Americana, o Botafogo de Alexander Barboza já havia perdido a Supercopa do Brasil para o Flamengo. Além disso, o Alvinegro não disputa o título do Campeonato Carioca por conta de uma eliminação precoce que o deixou fora até mesmo da Taça Rio.

Por conta da eliminação precoce no Campeonato Carioca, o Botafogo ficará mais de um mês sem entrar em campo. A próxima partida do Alvinegro será diante do Palmeiras, na estreia do Brasileirão, entre os dias 29 e 31 de março.

Além do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Alexander Barboza disputará a Libertadores e a Copa do Brasil, em que o Alvinegro só iniciará sua trajetória em ambas as competições a partir de abril. No entanto, o Alvinegro perdeu a chance de três títulos no primeiro semestre e decepciona no início de 2025.

