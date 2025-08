Botafogo recebe o Cruzeiro para confronto direto e mira aproximação dos líderes

O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (3), no Estádio Nilton Santos, para duelo com o Cruzeiro, válido pela 18ª rodada, às 16h (de Brasília). A equipe comandada por Davide Ancelotti vê no confronto direto a oportunidade de reduzir a diferença para o adversário e, assim, depender apenas das próprias forças nos jogos atrasados.

Na tabela da competição, a Raposa aparece na vice-liderança, com 34 pontos e 17 partidas. O Glorioso, por sua vez, soma 26 e tem apenas 15 jogos disputados - restam os compromissos contra Grêmio, pela 16ª rodada, e Mirassol, pela 12ª.

O momento é bom para o Botafogo, que vem de duas vitórias em três jogos, sendo o último pela Copa do Brasil, no meio da semana, contra o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro, por sua vez, não vence no mesmo recorte de três partidas, perdendo a liderança do Brasileirão, e tropeçou em casa no CRB pela ida da Copa do Brasil.

Para quebrar o tabu do Cruzeiro e vingar 2024

Desde 2012 o clube mineiro não sabe o que é perder para o Alvinegro no Nilton Santos - antes chamado de João Havelange. Além disso, a última derrota para o Botafogo foi em 2016, por 2 a 0, no Mineirão, pelo Brasileirão. São 13 jogos sem derrota, com cinco vitórias e oito empates.

Na última temporada, marcada por ser a maior da história do Botafogo, o Cruzeiro "aprontou" e foi "pedra no sapato". O badalado time de Artur Jorge, campeão do ano, perdeu por 3 a 2 no Mineirão, no primeiro turno, e foi presa fácil no segundo, com um 3 a 0 - William, Lautaro Díaz e Barreal marcaram no Nilton Santos.

Botafogo e Cruzeiro fizeram jogo-treino antes de suas estreias no Brasileirão, também no Nilton Santos, e empataram por 3 a 3 - na época, Renato Paiva, atualmente no Fortaleza, comandava as primeiras atividades pelo time carioca. Os gols cruzeirenses foram marcados por Dudu (hoje no rival Atlético-MG), Wanderson e Marquinhos. Savarino (duas vezes) e Igor Jesus (agora no Nottingham Forest) marcaram para o Alvinegro.

O Botafogo vem em crescente com o técnico Davide Ancelotti e acumula boas apresentações. O treinador italiano está invicto, com três vitórias e dois empates, e já estabeleceu um novo padrão ofensivo, com jogo de imposição, velocidade e alto volume.