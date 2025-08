Vídeo revela papo de Carlo Ancelotti com filho sobre jogador do Botafogo

O gol e a boa atuação do zagueiro uruguaio Alexander Barboza foram assunto entre Carlo e Davide Ancelotti, pai e filho, treinadores do Botafogo e da Seleção Brasileira, respectivamente. O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Em ligação de vídeo com seu pai, Davide comentou os gols do jogo, marcados por Álvaro Montoro e Alexander Braboza, ainda no primeiro tempo.

➡️Emprestado pelo Botafogo, Rwan Cruz é anunciado por clube da MLS

- Montoro marcou e depois Barboza fez de cabeça - disse Davide

- Ele jogou? - perguntou Carlo Ancelotti sobre Barboza, do Botafogo

- Ele recuperou a bola e deu a cabeçada - disse Davide sobre o segundo gol do Botafogo no jogo.

O vídeo surgiu de uma iniciativa da Botafogo TV de mostrar os bastidores da chegada de Davide Ancelotti no Botafogo. É parte de uma série de mini documentários no canal oficial do clube. Na filmagem, é possível perceber que Carlo está usando um óculos escuro durante a chamada de vídeo. Veja abaixo.

Carlo Ancelotti ao lado do filho Davide durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja momento da conversa de Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti depois do jogo do Botafogo

Botafogo x Bragantino

Botafogo e Bragantino é um dos grandes duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 6, quarta-feira, em Bragança Paulista (SP), pela partida de volta. Na ida, deu Fogão com vitória por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo volta a campo neste domingo (3), às 16h (de Brasília), e recebe o Cruzeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 18h30, o Bragantino visita o Atlético-MG, também pelo Campeonato Brasileiro.