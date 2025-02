Caçapa pede desculpas por fracasso na Recopa e dá receita ao Botafogo

Técnico do Botafogo, Cláudio Caçapa pediu desculpas aos torcedores por conta das duas derrotas para o Racing, na decisão da Recopa Sul-Americana. Em coletiva, o treinador interino afirmou que a receita para reverter o início de ano ruim é muito trabalho nas próximas semanas.

- Estou aqui há duas semanas. Um diagnóstico completo em duas semanas não consigo falar. Nós trabalhamos e trabalhamos bastante. É triste. Gostaria de pedir desculpas ao nosso torcedor, porque era um título inédito que todos nós gostaríamos muito de ter vencido, mas infelizmente não deu. O que fica para nós é que nós precisamos trabalhar muito, muito. Deixar 2024, guardar as boas memórias, mas trabalhar ainda mais, pois sabemos que todos os outros clubes trabalharão para bater o Botafogo. Precisamos trabalhar muito mais do que trabalhamos nesses dois meses.

O auxiliar permanente também apontou sua maior dificuldade nas duas semanas de trabalho que teve com o Botafogo, no início de 2025. O interino fez questão de contextualizar a diferença para 2023, mas elogiou a dedicação do elenco do Alvinegro.

- A maior dificuldade foi o tempo. Se você chega em um clube com tempo para trabalhar, isso ajuda muito. Mas eu cheguei e em dois dias teve jogo contra o Boavista. Isso dificulta o meu trabalho, mas o de todos os treinadores. Se tem um ponto que não foi fácil para mim foi agregar trabalho com pouco tempo. A maioria eu já conhecia, tentai colocar tudo aquilo que eu via que era necessário, mas temos um grupo muito profissional. As coisas não caminharam da forma como prevíamos, mas o grupo trabalha e trabalha muito. Essas duas semanas que fiquei, trabalhamos muito. O grupo é muito sério, comprometido, mas não basta só isso. E o contexto é totalmente diferente de 2023. Então foi algo complicado para que eu conseguisse vencer os quatro jogos, como consegui vencer em 2023.

Por conta da eliminação precoce no Campeonato Carioca, o Botafogo ficará mais de um mês sem entrar em campo. A próxima partida do Alvinegro será diante do Palmeiras, na estreia do Brasileirão, entre os dias 29 e 31 de março.

Cláudio Caçapa durante o jogo entre Botafogo e Racing, pela Recopa (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja outras respostas de Caçapa, técnico do Botafogo

Racismo e Igor Melo

- Isso é triste. Infelizmente, em 2025, acontecer fatos como esse. Como um homem preto, negro e com muito orgulho. O que está faltando é respeito e educação, porque somos todos iguais. Onde o branco vai, eu também posso ir. Isso é revoltante e muito triste que em 2025 a gente veja e ouça coisas assim.

Trabalho como interino

- Eu estava como treinador, ainda que interino. Agora sou o auxiliar da casa, eu aceitei já sabendo dessas condições. Me conheço e já virei a chave para trabalhar para que o Botafogo continue crescendo, não o Cláudio. O mais importante é que o Botafogo siga ganhando títulos. Tenho certeza que posso ajudar o novo treinador, o atual elenco e é trabalhar, trabalhar e trabalhar bastante.

Período de trabalho

- É lógico que eu não cheguei a mudar tudo até porque ainda estão aqui nove campeões brasileiros e da Libertadores. Tentei dar mais confiança, mostrar que eles eram capazes mesmo em meio as dificuldades, críticas. Temos três, quatro semanas para voltar o pico da confiança e é com muito trabalho e dedicação.