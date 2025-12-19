Alvo do Botafogo no mercado divide opiniões dos torcedores: 'Aposta'

O Botafogo busca um novo treinador no mercado após o fim do ciclo com o treinador Davide Ancelotti. Conforme apurou a reportagem do Lance!, o plano A da diretoria do clube é trazer o técnico Rafael Guanaes, sensação do Campeonato Brasileiro de 2025 com o Mirassol.

A prioridade da diretoria alvinegra pelo treinador repercutiu nas redes sociais. Torcedores do clube dividiram opiniões sobre a possível chegada do técnico a General Severiano.

Aos 44 anos, Rafael Guanaes teve seu primeiro trabalho de sucesso nesta temporada com o Mirassol. Em uma campanha surpreendente, o time paulista terminou na quarta colocação do Brasileirão. O retrospecto recente o credencia para ser um dos favoritos a assumir o Glorioso. Veja a repercussão abaixo:

Rafael Guanaes no Botafogo?

Segundo apurou a reportagem do Lance!, um contato formal ainda não foi feito com o clube paulista nem com o técnico, que renovou até o fim de 2026. Guanaes é um nome que se encaixa no perfil de trabalho por metodologia e custos. As informações iniciais são do site "FogãoNET".

Rafael Guanaes agrada boa parte do departamento de futebol da SAF. Ele tem ótima relação com o diretor Léo Coelho, com quem trabalhou no Athletico-PR de 2019 a 2021, quando comandou as equipes sub-17 e sub-20, além de aprovação de John Textor e do restante da alta cúpula.

A avaliação aponta que o treinador, com pouco, fez muito em 2025 e conseguiria dar um padrão ofensivo interessante ao Alvinegro.

Do outro lado, o profissional, a pessoas próximas, já indicou o desejo de dar um salto na carreira e comandar um clube grande. O técnico do Mirassol estreou bem na elite do futebol brasileiro na última temporada com 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas no Brasileirão, que deixaram o clube paulista na quarta colocação.

Há outros nomes na mesa de John Textor para o cargo. O dono da SAF, como de costume, gosta de olhar para o mercado estrangeiro e fazer análises. Guanaes vai na contramão disso, mas agradou. A ideia da SAF é fechar com um novo comandante o mais rápido possível para trabalhar já na reapresentação, marcada para o dia 4 de janeiro.