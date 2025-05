Torcida da Universidad de Chile invade o Rio, mas maioria não tem ingresso contra o Botafogo

Uma grande festa da torcida da Universidad do Chile tomou conta da Barra da Tijuca na noite de segunda-feira (26), na chegada da delegação ao Rio. Apesar do entusiasmo para o jogo contra o Botafogo nesta terça, que decidirá a classificação às oitavas da Libertadores, muitos chilenos estão sem ingressos.

Dois mil bilhetes foram colocados à venda para a torcida da La U. No entanto, estima-se que cerca de seis mil chilenos estejam na cidade carioca para o confronto no Estádio Nilton Santos. Assim, a maioria ficará fora da casa alvinegra.

O Lance! conversou com alguns torcedores chilenos. Segundo Gonzalo Lorca, de 38 anos, o clube chileno chegou a solicitar mais ingressos ao Botafogo, mas encontrou dificuldades.

- Viemos para o Rio de Janeiro para ver o jogo, mas sem ingressos. Somos cerca de seis mil torcedores. Ou seja, entre três a quatro mil estão sem ingressos. Mas isso é pelo amor ao nosso clube. Estamos confiantes na vitória e na classificação. Chegamos a falar com o clube (La U). Nos passaram que estavam tentando mais ingressos para a nossa torcida com o Botafogo, mas que estava difícil - disse o torcedor da Universidad do Chile que reside em Valparaíso, no país sul-americano.

O Lance! apurou que, de fato, o clube chileno buscou o Botafogo para pedir mais bilhetes para o setor visitante. No entanto, o Glorioso informou que disponibilizaria apenas o que consta no regulamento. Além disso, solicitou que os torcedores que não têm ingressos não vão ao Nilton Santos.

Em nota oficial, o Botafogo informou, no fim da manhã desta terça, que estaria encerrando a comercialização dos ingressos para o jogo. A iniciativa foi visando impedir um possível movimento de chilenos comprarem entradas para outros setores que não sejam o de visitantes. Além disso, há um temor por invasão ao estádio.

- Com o compromisso em garantir a segurança de todos os envolvidos no jogo, o Botafogo informa que encerrou a comercialização de ingressos para a partida desta terça-feira (27) entre Botafogo e Universidad de Chile, pela CONMEBOL Libertadores - publicou o Glorioso.

A assessoria de imprensa da La U, em contato com a reportagem do Lance!, confirmou que muitos torcedores vieram ao Rio de Janeiro sem ingressos.

O que farão os torcedores da La U sem ingressos para o jogo contra o Botafogo pela Libertadores?

Durante a manhã desta terça-feira, torcedores da La U se dividiram entre Barra da Tijuca e Copacabana. O segundo, que diariamente recebe centenas de turistas, será a casa dos torcedores chilenos na hora do jogo contra o Botafogo. Ignacio Osorio, que saiu de Santiago-CHI sem ingresso, assistirá à partida decisiva pela Libertadores em um dos bares do bairro da Zona Sul.

- Viemos sem ingressos. O nosso amor pela La U é enorme, não poderíamos deixar de estar presentes. Vamos assistir ao jogo aqui em Copacabana, um lugar lindo. Estamos confiantes pela vitória. Vamos, La U - explicou.

Torcedores da Universidad de Chile no Rio para jogo contra o Botafogo pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X UNIVERSIDAD DE CHILE

6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)

🖥️ VAR: Heider Castro (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, David Ricardo (Alexander Barboza) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Cuiabano, Artur e Igor Jesus.

UNIVERSIDAD DE CHILE (Técnico: Gustavo Álvarez)

Castellón, Hormazabal, Calderón, Ramírez e Sepúlveda; Díaz, Aránguiz e Altamirano; Guerrero, Leandro Fernandez e Rodrigo Contreras.