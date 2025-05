Milhões em jogo: entenda peso da Libertadores nas finanças do Botafogo

O Botafogo terá nesta terça-feira (27) o jogo mais importante da temporada até agora. O time carioca enfrenta a Universidad de Chile, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida vale uma vaga nas oitavas de final e, mais do que isso, uma premiação milionária que pode fazer diferença nos cofres do clube.

Com 9 pontos, o Alvinegro ocupa a terceira colocação do Grupo A, enquanto a La U lidera com 10. A vitória garante a classificação do Botafogo sem depender de outros resultados. Um empate ou derrota pode significar a eliminação precoce.

💰 Premiação milionária: quanto o Botafogo pode faturar?

Até agora, o Botafogo já embolsou cerca de US$ 990 mil (R$ 5,61 milhões) pela campanha na fase de grupos — resultado de três vitórias, cada uma premiada com US$ 330 mil (R$ 1,87 milhão). Além disso, garantiu a premiação fixa de US$ 3 milhões (R$ 17,01 milhões), dada a todos os participantes desta etapa.

Se avançar às oitavas, o clube garantirá mais US$ 1,25 milhão, o equivalente a R$ 7,08 milhões na cotação atual. Ou seja, a classificação renderá ao menos R$ 7 milhões adicionais, sem contar possíveis vitórias futuras e receitas com bilheteria.

📊 Impacto nas finanças do Botafogo

O Botafogo faturou cerca de R$ 700 milhões em 2024, impulsionado pelo título da Libertadores, cuja campanha histórica rendeu aproximadamente R$ 202 milhões em premiações e bilheteria - cerca de 30% da arrecadação total. Para 2025, o clube projeta receitas ainda maiores.

Se avançar para as fases seguintes, o Botafogo pode continuar aumentando seu faturamento. Veja quanto cada etapa pode render:

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,64 milhões )

US$ 1,7 milhão (R$ ) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,04 milhões )

US$ 2,3 milhões (R$ ) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,69 milhões )

US$ 7 milhões (R$ ) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136,08 milhões)

Assim, em um cenário ideal, caso o Botafogo vença o torneio novamente, poderá acumular mais de R$ 200 milhões apenas em premiação da Conmebol, repetindo ou até superando o impacto financeiro da conquista de 2024.

⚽ Muito mais que dinheiro: valorização esportiva

Além do aspecto financeiro, a classificação reforçaria o projeto esportivo do Botafogo, que busca se consolidar como uma potência continental. A presença nas oitavas também aumenta a visibilidade do elenco e potencializa futuras negociações de atletas, patrocinadores e parcerias comerciais.

O jogo contra a Universidad de Chile, portanto, representa não só a sobrevivência na competição, mas também um impulso fundamental para o planejamento financeiro e esportivo do clube em 2025.

