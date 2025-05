A terça-feira (27) será decisiva para os clubes brasileiros nas competições continentais. Entre equipes já classificadas, outras que buscam uma vaga na próxima fase e algumas na briga pela liderança dos grupos, os jogos definem o futuro das equipes na Copa Libertadores da América e na Copa Sul-Americana.

Entram em campo São Paulo e Botafogo, pela Libertadores, além de Vasco e Corinthians, que disputam a Sul-Americana.

Libertadores

São Paulo x Talleres (ARG) – Morumbis – 19h

Classificado, o São Paulo busca garantir a primeira colocação do grupo. O cenário é relativamente simples: uma vitória, independentemente do placar, assegura a liderança da chave e permite ao Tricolor evitar adversários teoricamente mais fortes nas oitavas de final, como Palmeiras e River Plate.

Até mesmo um empate garante o primeiro lugar. Porém, em caso de derrota, o São Paulo dependerá de uma combinação improvável: o Libertad precisaria vencer o Alianza Lima com uma diferença de quatro gols no saldo — única possibilidade que tiraria o Tricolor da liderança.

Botafogo x Universidad de Chile – Nilton Santos – 21h30

A missão do Botafogo é clara: uma vitória classifica o time para o mata-mata. Por outro lado, uma derrota elimina a equipe da competição.

O empate deixa o Botafogo em situação delicada, precisando torcer por um empate entre Estudiantes e Carabobo, na Argentina — cenário considerado bastante improvável, já que o time venezuelano está eliminado.

continua após a publicidade

Se quiser terminar na liderança do grupo, o Botafogo precisa tirar uma diferença de ao menos três gols — considerando uma vitória simples do Estudiantes na rodada.

Sul-Americana

Huracán (ARG) x Corinthians – El Palacio – 21h30

O Huracán lidera o grupo com 11 pontos, seguido pelo Corinthians, com 8. Na sequência aparecem América de Cali, com 7, e Racing (URU), que ainda não pontuou.

Para não depender do resultado entre colombianos e uruguaios, que jogam simultaneamente em Cali, o Corinthians precisa vencer o Huracán. Se conquistar uma vitória por quatro gols de diferença, o Timão assume a liderança da chave.

O time argentino, que disputará a final do Campeonato Argentino no próximo domingo (1º) contra o Platense — buscando encerrar um jejum de 52 anos —, deve poupar alguns titulares.

Vasco x Melgar (PER) – São Januário – 19h

A situação do Vasco é a mais delicada. Com apenas cinco pontos, o time ocupa a terceira posição do Grupo G. O adversário, Melgar, é o segundo colocado, com sete pontos. O Lanús (ARG) lidera com 11 e já está classificado.

Para seguir vivo na competição, o Cruzmaltino precisa vencer. Assim, assume a segunda colocação e garante vaga no playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Empate ou derrota significa eliminação.