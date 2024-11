Torcedores ignoram show de Suel e cantam músicas do Botafogo no Nilton Santos

Os torcedores do Botafogo que foram ao Nilton Santos para acompanhar a final da Libertadores não deram muita bola para o show do cantor Suel e, juntos, cantaram músicas de apoio ao clube. Mesmo longe do palco da final, os Alvinegros se reuniram em diversos pontos do Rio de Janeiro para torcer pelo primeiro título da Libertadores do Clube.

Entre os pontos de concentração, a casa do Glorioso, no estádio Nilton Santos, é o principal local para a torcida, fora do Monumental de Núñez. Segundo as informações divulgadas pelo clube, todos os ingressos disponibilizados foram vendidos - cerca de 50 mil.

O Lance! está in loco na festa do Alvinegro. Os setores disponibilizados para a venda ainda não estão lotados. Porém, muitos torcedores ainda estão nos arredores do estádio para entrar. A tendência é que boa parte dos botafoguenses chegue em cima da hora do jogo.

O Glorioso entra em campo, neste sábado (30), às 17h, para decidir o título da Copa Libertadores, contra o Atlético-MG. A partida será no estádio do River Plate, o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina.

Como chega o Botafogo?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora do casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.

