Horas antes da grande final, Maria Marques, esposa do técnico do Botafogo, Artur Jorge, escreveu um emocionante texto sobre o treinador e a importância desta data. {Atlético-MG} e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela final da Copa {Libertadores}. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Leia abaixo o texto da esposa de Artur Jorge

"30.11.2024 Hoje é um dos dias mais importantes das nossas vidas. O Botafogo vai disputar a final da Copa Libertadores! E independentemente do que aconteça hoje, meu amor, o teu nome ficará para sempre gravado na história do clube.

Lembro-me tão bem de quando decidiste abraçar este projeto. Mudamos a nossa vida de forma radical, deixamos Portugal e viemos para o Brasil, com tantas dúvidas e incertezas. Mas eu sempre soube que acreditavas na tua decisão e sabias que ia dar certo. Sempre acreditaste que este dia haveria e chegar, que a equipe tinha capacidade para conquistar o mundo.

Hoje, estás a viver um sonho que nunca duvidei que seria possível. Foste escolhido, a estrela solitária guiou-te e mostrou-te o caminho até aqui, e o que vivemos agora é só o começo.

Eu acredito em ti, acredito na equipe, e sei que juntos vão conquistar tudo. É tempo de Botafogo! Nós acreditamos, nós vamos vencer! Vamos juntos em busca da Glória eterna!”

Artur Jorge escala Botafogo para encarar o Atlético-MG

Para o duelo da temporada, Artur Jorge escalou o Botafogo sem surpresas, e a única novidade é a ausência de Bastos, por conta de uma lesão sofrida na coxa esquerda contra o Palmeiras.

Adryelson vai ocupar a vaga de do zagueiro angolano. O jogador viajou para Buenos Aires, mas não tem chances de atuar. No treinamento, realizado na sexta-feira (29), ele ficou entregue à fisioterapia e sequer foi a campo. Confira a escalação;

John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.