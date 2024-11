Dois grandes personagens do Botafogo se encontraram neste sábado, horas antes de um dos jogos mais importantes da história do clube. John Textor, dono da SAF e fundamental na construção do time que chegou à final da Libertadores deste ano, trocou algumas palavras com Túlio Maravilha, que comandou o time campeão brasileiro de 1995.

Foi um encontro rápido em Buenos Aires e que não rendeu muitas palavras entre os dois, mas o suficiente para Textor fazer uma brincadeira com o artilheiro de outrora:

— Você está pronto para jogar hoje? — perguntou Textor, que ainda pediu “pelo menos um gol” a Túlio.

Artilheiro do Brasileirão de 1989, quando atuava pelo Goiás, e de 1994 e 1995, pelo Botafogo, Túlio Maravilha afirma ter marcado mais de mil gols em sua carreira, segundo as próprias contas. O milésimo foi anotado de pênalti diante do Mamoré, em 2014. À época, Túlio atuava pelo Araxá e o jogo valeu pela Segunda Divisão mineira.

Botafogo sonha com primeira Libertadores

O momento de descontração entre John Textor e Túlio Maravilha aconteceu horas antes da final da Libertadores, marcada para às 17h (de Brasília) deste sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Para a grande decisão, a escalação do Botafogo foi confirmada com John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Assim, o time terá praticamente força máxima. A única mudança é a entrada de Adryelson na vaga de Bastos, lesionado. O angola está em Buenos Aires, mas não tem chances de atuar. No treinamento, realizado na sexta-feira (29), ele ficou entregue à fisioterapia e nem sequer foi a campo.

Diante do Atlético-MG, o Botafogo vai em busca de seu primeiro título da competição. O clube mineiro, por sua vez, tenta a segunda conquista — a primeira aconteceu em 2013.