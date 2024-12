Torcedores do Botafogo escolhem contratação que seria um presente de Natal

Em tempo de janela transferências, natal, e principalmente tempo de Botafogo, o Lance! perguntou para os torcedores qual o presente que ele queria para esse ano. A pergunta foi feita no canal do Glorioso no Whatsapp.

Se preparando para a temporada 2025, o Alvinegro, além de se movimentar no mercado, busca a manutenção do seu elenco principal. É inevitável receber sondagens dos poderosos europeus após o nível de sucesso que foi o ano de 2024.

Por isso, além de torcer para os que se consagram com essa camisa no último ano ficarem para 2025, é inevitável imaginar quem pode substituir os atuais campeões a altura. Com saída confirmada, Almada deve ter um substituto de peso na próxima temporada.

Além dele, Igor Jesus e Luiz Henrique, que passaram a fazer parte da Seleção Brasileira, são grandes alvos do mercado europeu. Por isso, o Lance promoveu uma enquente no Whatsapp com quatro opções. O torcedor do Botafogo deveria escolher o presente de natal que ele mais quer receber. Confira as opções:

Presentes de natal do Botafogo

Permanência de Luiz Henrique. Eleito herói da Libertadores, o jogador ficaria por pelo menos mais uma temporada no Glorioso.

Chegada de Miguel Almirón. O paraguaio que se destaca na Premier League seria uma peça de reposição imediata para Thiago Almada.

Chegada de Anderson Talisca. Cobiçado pelo futebol brasileiro há anos, o jogador é versátil o suficiente para jogar em qualquer posição no ataque do Botafogo, assumindo um papel de estrela.

Chegada de Vitor Roque. O centroavante que é uma das maiores promessas do Brasil não conseguiu ter a sequência esperada no Barcelona e agora está no Real Bétis. Pode ser uma super peça de reposição a uma saída hipotética de Igor Jesus.

Resultado: