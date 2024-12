Torcedores escolhem destino de Luiz Henrique, Igor Jesus e outros jogadores do Botafogo

O Botafogo tem pela frente a missão de manter a base do seu elenco para conquistar mais títulos em 2025. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Alvinegro precisa avaliar em quais casos deve resistir ao assédio dos clubes europeus nas suas grandes estrelas.

Além da procura do futebol europeu, o Glorioso ainda tem o componente Lyon. Parte do grupo de John Textor, a relação entre os clubes acaba, por vezes, facilitando a ida de atletas para o Velho Continente. Recém-chegado, Almada já se despediu do Botafogo após os títulos rumo à França.

Outro com futuro definido, retornando ao Lyon é Adryelson. O clube se despediu do zagueiro oficialmente nas redes sociais neste domingo (22). A situação de Luiz Henrique, porém, é diferente. O John Textor afirmou que o futuro do jovem depende apenas da vontade dele. O atacante tem sondagens de outros clubes da Europa. Ele pode escolher seguir no Brasil, ir ao Lyon, ou até ouvir outras propostas.

Quem também tem caso diferente é Igor Jesus. O atacante da Seleção Brasileira teve propostas oficiais de times da Europa negados pelo Botafogo e tem futuro incerto. A tendência é que prevaleça o desejo do jovem de sair ou seguir no Glorioso.

