A decisão entre Botafogo e Racing, no estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro, em Avellaneda (ARG), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, começou com polêmica. Porém, aos 24 minutos, o zagueiro Alexander Barboza cometeu um pênalti, que deu a vantagem para os donos da casa ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Bastos tem previsão para retorno aos gramados pelo Botafogo; veja

O zagueiro alvinegro dividiu uma bola com Martínez, do Racing, na área do Botafogo e atingiu a cabeça do argentino com o braço. Lance foi revisado pelo VAR que optou pela marcação do pênalti, cobrado por Vietto, para abrir o placar no El Cilindro. Barboza ainda recebeu com um cartão amarelo.

Com a desvantagem do placar, os torcedores do Glorioso se revoltaram com o defensor nas redes sociais. Confira os comentários:

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília), para decidir quem fica com o título da competição continental. A equipe comandada por Claudio Caçapa retorna ao Rio de Janeiro logo após a partida de ida.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Racing x Botafogo

Jogo de ida — Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming);

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ ESCALAÇÕES

Racing (Técnico: Gustavo Costas)

Gustavo Costas, com Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Gabriel Rojas; Vietto, Maximiliano Salas e Adrián Martínez.

continua após a publicidade

Botafogo (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.

▶️ Saiba como o Botafogo chega para a decisão da Recopa Sul-Americana