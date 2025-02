Nos últimos dias de janela, o Botafogo encaminhou a compra de Elias Manoel, do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O acerto está por detalhes, e o atacante já está no Rio de Janeiro para assinar com o clube carioca. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O jogador de 23 anos passou as últimas três temporadas no NY Red Bulls, mas foi trocado para o Real Salt Lake, operação comum entre os clubes americanos. O atleta não se apresentou à nova equipe, e foi disponibilizado para ser negociado. Assim, o Glorioso encarou a negociação como uma oportunidade de mercado.

Agora, já no Rio de Janeiro, restam apenas exames médicos para concretizar a chegada do nono reforço do Botafogo para 2025.

A operação custará US$ 1 milhão, em torno de R$ 5,7 milhões, na cotação atual. Segundo o "Ge", o custo baixo chamou a atenção do Glorioso, que abriu as conversas com o atacante, mesmo depois de já ter concretizado as oito contratações esperadas para esta primeira janela de transferências.

Elias Manoel foi revelado pelo Grêmio, em 2018, onde jogou por 39 partidas, marcando nove gols. Pelo New York Red Bulls, já são 84 jogos, 18 gols e seis assistências. Ele é centroavante de origem, mas pode atuar nas duas pontas no sistema ofensivo.

