Recopa: Botafogo terá novidades diante do Racing; veja escalações

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (20), contra o Racing, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro, em Avellaneda (ARG). Com uma séria de desfalques, o técnico Cláudio Caçapa escalou o time com novidades no meio-campo. A bola a partir de 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Bastos tem previsão para retorno aos gramados pelo Botafogo; veja

Com a ausência de Gregore, que cumpre suspensão depois de ser expulso na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, Newton assume a posição. Com isso, o meio-campo titular será inédito: Newton, Marlon Freitas e Allan.

A zaga é o principal problema da equipe. Bastos ainda se recupera de um trauma no joelho e David Ricardo foi preservado devido a dores no tornozelo. Assim, Danilo Barbosa, improvisado, assume a posição na defesa ao lado de Alexander Barboza.

continua após a publicidade

A equipe embarcou com 24 jogadores para a partida. O time que vai a campo na decisão não será aquela que o torcedor se acostumou a ver como titular. O Alvinegro conta com seis desfalques, mas também tem novidade entre os relacionados: o zagueiro Jair, que se apresentou ao clube depois de ser campeão Sul-Americano com a Seleção Brasileira sub-20. Apesar de estar à disposição da comissão técnica, o jogador começa no banco.

Desfalques

Gregore (suspenso), Bastos (com trauma no joelho esquerdo), Artur (lesão na coxa esquerda), David Ricardo (sofrendo com dores no tornozelo), Nathan Fernandes (preservado após contusão na coxa durante atuação pela Seleção sub-20) e Jeffinho (em fase de transição).

continua após a publicidade

Assim os 11 iniciais do Glorioso que irão a campo contra o Racing é John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.

✅ FICHA TÉCNICA

Racing x Botafogo

Jogo de ida — Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming);

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ ESCALAÇÕES

Racing (Técnico: Gustavo Costas)

Gabriel Arias; Marco Di Cesare (Nazareno Colombo), Germán Conti e Santiago Quiros; Martinera, Juan Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maximiliano Salas e Adrián Martínez.

Botafogo (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Allan; Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.

▶️ Saiba como o Botafogo chega para a decisão da Recopa Sul-Americana