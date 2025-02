A volta aos gramados de Bastos em 2025 durou apenas três minutos. Depois de se recuperar de lesão na coxa, sofrida em novembro, o jogador foi titular na partida contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, se precisou ser substituído após um trauma no joelho. Porém, segundo apuração do Lance!, o angolano já tem prazo para retornar a campo pelo Botafogo.

Sem o zagueiro, o Alvinegro tem encontrado dificuldades para substituí-lo na defesa, e não vem de bons resultados nos jogos seguintes. Mas, o jogador já faz um trabalho individualizado na academia e tem prazo de 30 dias, contados a partir da lesão, para retornar à ativa. Assim, Bastos deve estar à disposição da comissão técnica da primeira semana de março, estando disponível para o início do Brasileirão.

O zagueiro lesionou o músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Palmeiras, pelo segundo turno do Brasileirão, e perdeu a reta final da temporada e as decisões da Libertadores e Brasileirão. Apesar de ter feito um trabalho individualizado para uma recuperação mais rápida durante as férias, o jogador foi poupado nas primeiras partidas da equipe titular, incluindo a decisão da Supercopa contra o Flamengo, por opção técnica.

Assim, o técnico Carlos Leiria optou por escalar o angolano como titular para enfrentar o Nova Iguaçu, no estádio Moça Bonita, em Bangu, no dia 6 de fevereiro. Mas, a empolgação da torcida não durou muito tempo. Aos três minutos de jogo, o jogador sofreu falta no canto direito do gramado, e não seguiu seguir em campo, sendo substituído por Serafim, jovem da base.

Com a nova lesão, Bastos já perdeu os três jogos seguintes, válidos pelo estadual, e também ficou de fora dos relacionados para a disputa da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, em Buenos Aires. O duelo de ida acontece nesta quinta-feira (20), no El Cilindro. O jogador não viajou com a equipe, e também está fora do jogo de volta, na próxima semana, no Nilton Santos.

