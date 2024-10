O que o Botafogo precisa fazer para ser campeão brasileiro?

Igor Jesus, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

No último sábado (5), o Botafogo conquistou mais três pontos em vitória sobre o Athletico-PR, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado foi mais um passo importante para se manter na liderança e aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras. Agora, restam nove jogos decisivos que podem definir o campeão desta temporada.

Segundo especialistas, a pontuação 'mágica' para confirmar o título brasileiro seria 74 pontos. Hoje, o Glorioso tem 60, enquanto o Palmeiras tem 57. Ambos se enfrentam na 36ª rodada em partida que pode ser uma 'final antecipada' do campeonato.

Com nove partidas restantes, o Botafogo precisaria de, pelo menos, mais 14 pontos. Isso quer dizer vencer cinco, ou vencer quatro e empatar dois. Além disso, é necessário ficar de olho do desempenho do rival Palmeiras.

Em comparação de tabelas, o Alvinegro tem mais confrontos contra times na parte de cima da tabela do que o clube paulista. Por outro lado, tem mais jogos em casa. Confira a tabela:

Neste momento, o Botafogo tem pontuação maior do que 10 dos 18 campeões do Brasileirão na era dos pontos corridos - com 20 clubes - possuíam nessa altura da competição. Importante ressaltar que em 2005 o torneio era disputado por 22 equipes e o atual formato foi colocado apenas no ano seguinte.

Segundo os dados UFMG, o Glorioso é disparado o favorito para levantar a taça. A probabilidade de título chegou a 62%, enquanto para o Verdão, é 25%. Entre os três postulantes ao título, Palmeiras e Fortaleza, respectivamente, o Botafogo é o único que ainda disputa outro torneio em paralelo, e já igualou a campanha de 2023. Agora, todas as partidas seguintes precisarão ser lidadas como finais.

Em 2024, o Botafogo tem 18 vitórias, seis empates e cinco derrotas, tendo o melhor saldo de gols da competição e o melhor visitante. No mesmo período do ano passado, o Glorioso era líder, com 59 pontos após empatar em 1 a 1 com o Athtletico-PR.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)