Botafogo cede 7 jogadores para data Fifa; veja possível impacto no time

Igor Jesus e Alex Telles estão a serviço da Seleção Brasileira. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

O ótimo momento do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores teve reflexo nas convocações desta data Fifa. Ao todo, sete jogadores foram chamados para defender cinco seleções nacionais de dois continentes. Desse total, seis são titulares de Artur Jorge, e a pergunta que fica para o botafoguense é: será que eles serão desfalques do time na volta do Campeonato Brasileiro?

Se depender apenas de questões logísticas, a resposta é não. Isso porque a data Fifa termina na terça-feira (15), e o Botafogo entra em campo apenas na sexta, 18. Portanto, são três dias de intervalo entre o jogos, o que permite até mesmo que os atletas tenham a quarta-feira para descanso.

Além disso, seis dos sete convocados estão a poucas horas de distância do Rio. O venezuelano Savarino e o paraguaio Gatito Fernández — reserva de John no Botafogo — jogam terça-feira em Assunção, no Paraguai. No mesmo dia, o argentino Thiago Almada defenderá sua seleção em Buenos Aires, diante da Bolívia.

Os três brasileiros do Botafogo estarão ainda mais perto do clube, uma vez que a Seleção Brasileira encara o Peru em Brasília. Assim, Alex Telles, Igor Jesus e Luiz Henrique têm deslocamento facilitado.

Luiz Henrique e Igor Jesus estão a serviço da Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Quem terá o retorno mais demorado é o zagueiro Bastos. A seleção de Angola joga no dia 15 diante do Marrocos, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações. Mesmo assim, a tempo suficiente de retornar ao Rio e enfrentar o Criciúma, na sexta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Apesar de a logística não ser motivo de maiores preocupações no Botafogo, a comissão técnica está atenta à condição física dos convocados. Isso porque boa parte deles deve ser titular nos dois jogos que serão realizados por suas seleções.