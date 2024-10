Palmeiras e Botafogo: diferenças e semelhanças na disputa pelo Brasileirão

Luiz Henrique e Gabriel menino no confronto entre Palmeiras e Botafogo na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro e Vitor Coelho Palhares • Publicada em 09/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O Brasileirão de 2024 traz a reedição de uma briga que também aconteceu em 2023: Botafogo x Palmeiras. Assim como na edição anterior, os dois clubes lutam pela título. Mas há algumas diferenças em certos aspectos da trajetória desses dois times neste ano que fazem com que o mistério sobre quem será o vencedor dessa batalha se mantenha.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A primeira diferença se trata do desempenho dos clubes na Libertadores. Se em 2023, foi o Palmeiras quem chegou à semifinal, em 2024, é o Botafogo que disputará essa etapa da competição. E no caminho que o levou à semi, o time carioca eliminou o rival paulista nas oitavas de final, vencendo no Engenhão e empatando no Allianz Parque.

Outra diferença é o elenco do alvinegro. Neste ano, a equipe do técnico Arthur Jorge está mais robusta. Jogadores que foram contratados neste ano, como Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino, Vitinho, Gregore e Alex Telles, reforçaram o elenco dando mais qualidade ao time titular e reposições à altura no banco.

Botafogo ganhou a partida contra o Palmeiras por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outro detalhe que acirra a disputa entre os dois é que, nesta temporada, o Botafogo é quem está tendo que dividir suas atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Em 2023 o cenário era outro. E se por um lado isso é positivo, já que o time tem chances reais de conquistar dois grandes títulos no ano, pode ser negativo pelo desgaste de seus atletas. Já o Palmeiras, após as eliminações na Copa do Brasil e na Liberta, está focado 100% no Brasileirão, com um elenco descansado jogando apenas uma vez por semana.

Mas nem tudo mudou. O Palmeiras segue forte na "Era Abel", mantendo boa parte dos jogadores que venceram as últimas edições do Campeonato Brasileiro e até nomes remanescentes do bi da Libertadores (2020 e 2021), como Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael e Gustavo Gómez.

Na verdade, o Verdão até tem uma mudança importante: a troca de uma estrela por outra. Se no último ano era Endrick quem roubava a cena como grande revelação da equipe, este ano é Estêvão que faz os palmeirenses sorrirem.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Em meio a todo esse cenário, há ainda um grande confronto entre os dois que deve ser crucial na definição de quem será o campeão do Brasileirão. A partida acontecerá na antepenúltima rodada do campeonato, na casa do Palmeiras, no dia 1º de dezembro.

No primeiro turno, o Fogão levou a melhor com gol de Tiquinho Soares.

Vale lembrar, que foi em um confronto entre os dois no ano passado que terminou em 4 a 3 para o Palmeiras, em noite inspirada de Endrick, que o Verdão colocou sua mão na taça de 2023.