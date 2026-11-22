O Botafogo deve ter um reforço importante para enfrentar o São Paulo nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Danilo publicou em suas redes sociais a arte de divulgação do confronto, indicando que está de volta à lista de relacionados do técnico Tite.

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O jogador não entra em campo há três partidas por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Durante o período de recuperação, ficou fora dos compromissos contra Remo, Atlético-MG e Corinthians, além de ser cortado dos amistosos da Seleção Brasileira em Singapura.

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Veja postagem de Danilo

Postagem de Danilo no Instagram (Foto: Reproduçaõ)

Tite tem outros retornos para enfrentar o São Paulo

Além da possível volta de Danilo, o Botafogo terá outros reforços para a partida. Ferraresi e Domingos Andrade retornam após ficarem fora do compromisso contra o Corinthians por conta da Data Fifa.

Por outro lado, Tite não poderá contar com Huguinho, que está suspenso. O confronto é importante para o Glorioso, que ocupa a 16ª colocação, com 42 pontos, e ainda luta para afastar o risco de rebaixamento. O São Paulo, por sua vez, soma 44 pontos e busca garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.